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Destroza su automóvil al chocar contra muro de contención en la avenida Escénica de Campeche

Un conductor perdió el control de su automóvil al ingresar a la avenida Escénica de Campeche y chocó contra un muro de contención; la unidad quedó como pérdida total.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

16 de oct de 2026

1 min

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El accidente ocurrió en la avenida Escénica.
El accidente ocurrió en la avenida Escénica. / Dismar Herrera

En la avenida Escénica de Campeche, un conductor terminó con su vehículo prácticamente destrozado luego de perder el control mientras transitaba a exceso de velocidad, por lo que fue proyectado contra el muro de contención.

La FGECAM emitió una ficha de búsqueda urgente para localizar al niño Emiliano Sandoval Nicolás, de cinco años de edad.

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Los hechos ocurrieron cuando el automovilista circulaba sobre la avenida Resurgimiento e ingresó a la Escénica, donde perdió el control de la unidad y se impactó contra la estructura, dejando el automóvil como pérdida total.

El conductor fue trasladado a un hospital por sus propios medios, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales en la unidad, mientras que las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que el conductor perdió el control y terminó impactándose contra el muro de contención.

JGH

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