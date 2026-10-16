Destroza su automóvil al chocar contra muro de contención en la avenida Escénica de Campeche

En la avenida Escénica de Campeche, un conductor terminó con su vehículo prácticamente destrozado luego de perder el control mientras transitaba a exceso de velocidad, por lo que fue proyectado contra el muro de contención.

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Los hechos ocurrieron cuando el automovilista circulaba sobre la avenida Resurgimiento e ingresó a la Escénica, donde perdió el control de la unidad y se impactó contra la estructura, dejando el automóvil como pérdida total.

El conductor fue trasladado a un hospital por sus propios medios, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales en la unidad, mientras que las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que el conductor perdió el control y terminó impactándose contra el muro de contención.

JGH