Frente Frío 2 amenaza con lluvias muy fuertes en Campeche este fin de semana; ¿bajarán las temperaturas?

El frente frío número 2 se aproxima a la Península de Yucatán y podría modificar las condiciones del tiempo en Campeche a partir de este sábado, con lluvias de moderadas a fuertes, algunas puntualmente muy fuertes, rachas de viento, actividad eléctrica y una ligera disminución de las temperaturas, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado.

Noticia Destacada Lluvia sorprende a Campeche este viernes 16 de octubre; advierten por más precipitaciones

De acuerdo con el aviso emitido este viernes, el sistema frontal podría ubicarse sobre la Bahía de Campeche, muy cerca de la línea de costa, lo que favorecería cambios en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

La dependencia estatal advirtió que las precipitaciones podrían alcanzar intensidad fuerte y, de manera puntual, muy fuerte en algunas regiones de la entidad, acompañadas de rachas de viento y tormentas eléctricas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

¿Qué efectos tendrá el frente frío número 2 en Campeche?

Entre los principales efectos previstos por Protección Civil se encuentra una ligera disminución de las temperaturas, aunque el organismo no precisó cuántos grados podrían descender ni cuáles serían los municipios donde se percibiría con mayor intensidad.

También se esperan lluvias de moderadas a fuertes, con algunas puntualmente muy fuertes, además de actividad eléctrica en distintas regiones del estado. Estas condiciones podrían presentarse conforme el sistema frontal se acerque a las costas campechanas.

El pronóstico se da después de que este viernes se registraran precipitaciones en la capital del estado, donde una lluvia de corta duración sorprendió a los habitantes alrededor de las 14:00 horas, luego de una mañana con cielo mayormente nublado.

La Seproci advierte sobre lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento para el fin de semana. / Especial

Protección Civil advierte por posibles encharcamientos e inundaciones

Ante el acercamiento del frente frío, la Seproci recomendó evitar transitar por zonas susceptibles a encharcamientos e inundaciones, especialmente durante episodios de lluvia intensa.

Asimismo, pidió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones durante las tormentas eléctricas, sin descartar que las precipitaciones puedan ser ocasionalmente intensas.

La dependencia informó que mantendrá vigilancia sobre la evolución del sistema frontal y emitirá las actualizaciones correspondientes durante el fin de semana, conforme se conozcan sus posibles efectos sobre Campeche.

JGH