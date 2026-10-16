Llegan a Campeche 119 mexicanos repatriados desde Texas; entre ellos, dos menores que viajaban solos

Un total de 119 mexicanos repatriados arribó este viernes al Aeropuerto Internacional de Campeche, como parte de la operación correspondiente al vuelo Misión 0538, procedente de El Paso, Texas, Estados Unidos. La llegada de la aeronave estaba programada para las 15:30 horas, con pasajeros que regresaron al territorio nacional mediante este procedimiento de repatriación.

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De acuerdo con los datos correspondientes al vuelo, el grupo estuvo integrado por siete mujeres y 110 hombres, para un total de 119 pasajeros. Entre las personas repatriadas se identificó a dos adolescentes varones de 17 años que viajaban sin acompañamiento, registrados dentro de la categoría de niñas, niños y adolescentes no acompañados.

El reporte de la operación también precisó que no se identificaron núcleos familiares entre los pasajeros trasladados en esta ocasión. Asimismo, la aeronave utilizada para el traslado cuenta con la matrícula N668CP, correspondiente al vuelo Misión 0538, que cubrió la ruta desde El Paso hasta la capital campechana.

La participación de las autoridades estatales y federales formó parte de las acciones institucionales relacionadas con el retorno de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos. Durante la jornada, las dependencias involucradas coordinaron las labores de recepción en la terminal aérea, conforme a sus respectivas atribuciones.

JGH