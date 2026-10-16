¿Dónde comer por 199 pesos en Campeche? Restaurant Week concluye este domingo 18 de octubre

Quienes buscan una opción para salir a comer este fin de semana todavía pueden aprovechar el Restaurant Week Campeche 2026, una iniciativa gastronómica que comenzó el lunes 12 de octubre y concluirá este domingo 18, con menús especiales de 199 pesos por persona en los establecimientos participantes.

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La promoción busca impulsar el consumo en restaurantes y dar a conocer distintas propuestas gastronómicas del estado, desde platillos tradicionales campechanos hasta preparaciones contemporáneas.

¿En qué municipios hay restaurantes participantes?

De acuerdo con los reportes difundidos durante el arranque de la iniciativa, hay establecimientos participantes en San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen, Champotón, Calakmul, Calkiní, Seybaplaya y Palizada.

La iniciativa culminará este domingo 18 de octubre tras una semana completa de promoción gastronómica.

Los menús y las condiciones pueden variar según el restaurante, por lo que se recomienda consultar previamente qué platillos incluye la promoción, si las bebidas tienen un costo adicional y si es necesario realizar una reservación.

¿Hasta cuándo estará disponible Restaurant Week?

La promoción concluirá el domingo 18 de octubre de 2026, por lo que el sábado y domingo representan la última oportunidad para aprovechar los menús especiales de esta edición.

Para conocer los establecimientos participantes y sus ofertas, los interesados pueden consultar las publicaciones de Campeche Restaurant Week en redes sociales y verificar directamente con cada negocio la disponibilidad de los paquetes.

JGH