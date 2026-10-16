Buscan a Emiliano, niño de 5 años desaparecido en Hampolol, Campeche; Fiscalía activa ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó una ficha de búsqueda para localizar a Emiliano Sandoval Nicolás, un niño de cinco años, quien fue visto por última vez la mañana de este viernes cuando se encontraba jugando en el exterior de su domicilio, ubicado en la localidad de Hampolol, municipio de Campeche.

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De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el menor fue visto por última vez alrededor de las 9:00 de la mañana. Desde entonces, se solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita conocer su paradero.

¿Cómo iba vestido Emiliano cuando desapareció en Hampolol?

La ficha de búsqueda señala que, al momento de su desaparición, Emiliano vestía una camisa naranja de manga tres cuartos, short verde y zapatos tipo Crocs de color azul, características que podrían ayudar a identificarlo.

El niño es de complexión delgada, mide aproximadamente 89 centímetros de estatura, tiene tez morena clara, rostro redondo, ojos café oscuro y cabello castaño oscuro, corto y semiondulado.

Como seña particular, presenta una cicatriz de aproximadamente dos centímetros en la rodilla derecha, dato incluido por la Fiscalía para facilitar su identificación.

La FGECAM emitió una ficha de búsqueda urgente para localizar al niño Emiliano Sandoval Nicolás, de cinco años de edad.

¿Dónde reportar información sobre Emiliano Sandoval Nicolás?

Ante su desaparición, la Fiscalía de Campeche difundió la fotografía y las características físicas del menor, con el propósito de solicitar el apoyo de la población para localizarlo.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al número telefónico 981 811 9400, proporcionado por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Hasta la difusión de la ficha, la dependencia no había informado sobre las circunstancias posteriores a la última vez que fue visto ni sobre su posible ubicación.

JGH