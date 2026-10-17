Difunden video de presunto vehículo relacionado con desaparición de un menor en Hampolo, Campeche

La búsqueda de Emiliano Sandoval Nicolás, un niño de cinco años desaparecido en Hampolol, Campeche, continúa generando preocupación en redes sociales, donde comenzó a circular un video de un vehículo presuntamente relacionado con la desaparición del menor, quien fue visto por última vez el viernes 16 de octubre.

Noticia Destacada Buscan a Emiliano, niño de 5 años desaparecido en Hampolol, Campeche; Fiscalía activa ficha de búsqueda

El material fue compartido por una usuaria identificada como Roxana Isabel, quien solicitó apoyo para reconocer el vehículo en el que presuntamente habría sido sustraído Emiliano. En su publicación pidió a la ciudadanía proporcionar cualquier información que pudiera contribuir a localizar al niño.

Posteriormente, Nataly Canulmena retomó el video y lo difundió en un grupo de Facebook, donde aseguró que el menor habría sido sustraído por dos hombres y una mujer embarazada. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

En su publicación, la usuaria pidió a habitantes de Campeche, Playa del Carmen, Mérida y comunidades cercanas mantenerse atentos ante la posibilidad de reconocer el vehículo o contar con información sobre el paradero del menor. También solicitó compartir el material para ampliar su difusión.

¿Cuándo y dónde desapareció Emiliano en Campeche?

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, Emiliano Sandoval Nicolás fue visto por última vez el viernes 16 de octubre de 2026, alrededor de las 9:00 horas, cuando se encontraba jugando en el exterior de su domicilio, ubicado en la localidad de Hampolol.

Al momento de su desaparición vestía una playera amarilla de manga tres cuartos, short verde deslavado y Crocs azules. Como seña particular, presenta una cicatriz de aproximadamente dos centímetros en la rodilla derecha.

Hasta el momento, la ficha oficial no establece las circunstancias de su desaparición ni confirma que el vehículo difundido en redes sociales esté relacionado con los hechos.

¿Dónde proporcionar información sobre Emiliano?

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche mantiene habilitado el número de WhatsApp 981 107 0768 y el teléfono 981 811 0346 para recibir información que ayude a localizar al menor.

JGH