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Reanudan bombeo de agua en Campeche tras 24 horas de trabajos en la avenida Héroe de Nacozari

Tras casi 24 horas de interrupción, el SMAPAC concluyó las reparaciones de una tubería en Héroe de Nacozari y reinició el rebombeo de agua hacia las colonias afectadas de Campeche.

Por Redacción Por Esto!

17 de oct de 2026

1 min

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SMAPAC concluyó la reparación de la línea principal de agua potable de 36 pulgadas en Campeche.
SMAPAC concluyó la reparación de la línea principal de agua potable de 36 pulgadas en Campeche. / Alejandro Pech

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) informó a la ciudadanía sobre la conclusión de los trabajos de reparación de la línea principal de agua potable de 36 pulgadas, ubicada en la avenida Héroe de Nacozari.

El SMAPAC anunció un masivo corte de agua potable en San Francisco de Campeche.

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Tras un corte del servicio y cerca de 24 horas de trabajo ininterrumpido, el personal operativo finalizó las maniobras necesarias y procedió al encendido de los equipos de bombeo para iniciar la reactivación del suministro a la capital campechana.

Las autoridades del SMAPAC precisaron que la recuperación de la presión será gradual, por lo que solicitaron a las y los usuarios hacer un uso responsable del vital líquido durante este proceso, además de agradecer la paciencia y comprensión de la población.

Entre los sectores que registraron mayores afectaciones por la suspensión del servicio se encuentran las colonias Morelos, Lázaro Cárdenas, San Joaquín, el barrio de Santa Ana, así como las colonias San José, Tomás Aznar, Jardines y Polvorín.

JGH

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