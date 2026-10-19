Policía evita secuestro virtual en Ciudad del Carmen; jovencita es localizada en crisis nerviosa

La víctima fue localizada en medio de una crisis nerviosa tras recibir instrucciones telefónicas de presuntos delincuentes; sus familiares la trasladaron a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente.

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Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró durante la tarde de este lunes en el fraccionamiento Reforma Tepehuanes, luego del reporte de un presunto intento de secuestro virtual en agravio de una jovencita, quien habría sido manipulada mediante llamadas telefónicas para desplazarse a distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven recibía indicaciones a través de un teléfono celular por parte de personas que presuntamente buscaban mantenerla aislada de sus familiares y conocidos. Bajo estas instrucciones, habría acudido a diferentes lugares, entre ellos una plaza comercial, hasta llegar finalmente al fraccionamiento donde fue localizada por las autoridades.

El operativo de localización y resguardo se desplegó en las inmediaciones del fraccionamiento Reforma Tepehuanes. / Israel Lozano

Tras recibir el reporte, varias unidades policiacas se movilizaron al sitio para ubicar y resguardar a la víctima, cuya situación generó preocupación entre sus familiares y conocidos, quienes también arribaron al lugar visiblemente angustiados por lo ocurrido.

La jovencita presentaba una fuerte crisis nerviosa y manifestaba sentir miedo, pues desconocía si las personas que la contactaban por teléfono se encontraban cerca de ella o si podían hacerle daño. Ante esta situación, sus familiares la auxiliaron y la resguardaron en un vehículo particular para brindarle seguridad.

Posteriormente, la trasladaron ante la Fiscalía correspondiente, donde acudiría a interponer la denuncia formal para que las autoridades ministeriales tomaran conocimiento de los hechos e iniciaran las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

Autoridades de seguridad reaccionaron de forma oportuna tras recibir la alerta del aislamiento de la jovencita.

Cabe señalar que el secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica en la que los delincuentes utilizan amenazas, engaños y presión psicológica para manipular a sus víctimas, obligándolas a desplazarse a determinados sitios y mantenerse incomunicadas de sus seres queridos. Mientras tanto, los responsables pueden contactar a sus familiares para exigirles dinero bajo el argumento de que la persona se encuentra privada de la libertad.

Afortunadamente, en este caso la intervención policial y el apoyo de los familiares permitieron que la joven fuera localizada y puesta a salvo, sin que se reportaran mayores consecuencias.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantener la comunicación con sus familiares, desconfiar de llamadas intimidatorias y evitar seguir instrucciones de desconocidos que soliciten alejarse del hogar o cortar todo contacto con sus seres queridos.

JGH