Morena cierra registros en Champotón con cinco aspirantes rumbo a 2027; ¿quiénes son?

Con cinco militantes inscritos, concluyó el plazo para quienes buscan encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Morena en el municipio de Champotón, una posición que, en el escenario político rumbo al 2027, sería el primer paso para buscar la candidatura por la Alcaldía.

Noticia Destacada Cuatro alcaldes de Morena en Campeche buscan reelegirse en 2027; formalizan su registro

Uno de los primeros en levantar la mano fue el diputado de Seybaplaya, Elías Baeza Aké, quien acudió a la sede Morena Champotón para recibir su constancia. Su registro generó fuertes críticas por la presencia de varias figuras provenientes del priismo, entre ellas, la del exalcalde champotonero Daniel Martín León Cruz.

Ernesto Moo May: El exsecretario del Ayuntamiento de Champotón se registró en la cancha techada del parque de Las Madres / Especial

Por su parte, el exsecretario de la comuna, Ernesto Moo May, formalizó su registro en la cancha techada del parque de Las Madres, ante militantes y simpatizantes. A diferencia de Baeza Aké, su acto estuvo acompañado por morenistas fundadores.

Alejandra Balbina Hidalgo: La diputada de Champotón anunció su aspiración a la Coordinación Municipal de la Defensa de la 4T desde la comunidad de Dzacabuchén

La diputada de Champotón, Alejandra Balbina Hidalgo, anunció su aspiración desde la localidad de Dzacabuchén, donde compartió un mensaje a través de sus redes sociales para formalizar su participación en el proceso.

Rodolfo Cardozo: El extitular de Bienestar municipal y exdirector del Tecnológico de Calkiní confirmó su participación a través de redes sociales

El ex titular de la dirección del Bienestar en el Ayuntamiento de Champotón, e igual exdirector del Tecnológico de Calkiní, Rodolfo Cardozo, le apostó por un perfil más discreto, es decir, no realizó un acto público. En sus redes sociales, y con el mar como telón de fondo, confirmó su legítima aspiración.

Laura Pérez Flores: La fundadora de Morena en Champotón anunció su aspiración en redes sociales, / Especial

Finalmente, Laura Pérez Flores dio a conocer sus aspiraciones en sus redes sociales, resaltando su convicción y principios como fundadora de Morena en Champotón. Tampoco hizo un acto público.

JGH