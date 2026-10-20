Albañil termina hospitalizado tras recibir martillazo en la cabeza durante riña en Campeche

Una discusión entre dos albañiles que laboran en la construcción del futuro Centro Escénico Ah Kim Pech terminó en una agresión, luego de que uno de ellos golpeara a su compañero en la cabeza con un martillo.

Noticia Destacada Aumenta la demanda de apoyo para pacientes con cáncer en Campeche

El hecho ocurrió cuando ambos trabajadores comenzaron a discutir y, en medio del altercado, uno de ellos tomó un martillo y golpeó al otro, provocándole una lesión en la cabeza.

Fueron sus propios compañeros de trabajo, junto con guardias de seguridad del lugar, quienes intervinieron para detener al presunto agresor, mientras se daba aviso a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Policía y paramédicos del sector salud, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, el presunto responsable fue asegurado por los agentes y trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

JGH