Alertan por daños en otro puente de la vía a Isla Arena tras paso de maquinaria pesada

Otro puente de paso de agua natural resultó dañado en la carretera que conduce a Isla Arena presuntamente debido al tránsito de maquinaria pesada utilizada en los trabajos de repavimentación de esta vía. Ante el riesgo de que la estructura colapse, se alertó a conductores y se advirtió que, por el momento, no hay paso para vehículos pesados.

La estructura afectada se localiza a tres puentes de distancia del que fue reparado en agosto pasado. De acuerdo con los reportes, el puente ya presentaba daños y requería mantenimiento; sin embargo, las condiciones se habrían agravado cuando maquinaria pesada intentó cruzarlo durante los trabajos de rehabilitación de la carretera.

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La situación ha preocupado a los habitantes y conductores que utilizan esta vía, debido al peligro que representa el deterioro de la estructura, especialmente para las unidades de gran peso, cuyo tránsito podría ocasionar un desplome.

Por esta razón, se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera estatal hacia Isla Arena, respetar las indicaciones y evitar acercarse a la zona dañada. La restricción al tránsito de vehículos pesados busca prevenir accidentes mientras se determina la magnitud de los daños y se establecen las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

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Este nuevo reporte ocurre después de la reparación de otro puente en la misma carretera en agosto, lo que vuelve a poner de manifiesto las condiciones de estas estructuras y la necesidad de mantenimiento.

Ante el riesgo que representa, se espera que las instancias del Gobierno del Estado inspeccionen la estructura y la atiendan a la brevedad, con el propósito de evitar un posible colapso y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta vía, utilizada por habitantes, pescadores y visitantes.