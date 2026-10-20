Aumenta la demanda de apoyo para pacientes con cáncer en Campeche

Entre tratamientos, revisiones médicas y largas estancias lejos de casa, el albergue “Una Caricia Humana I.A.P.” se ha convertido en un respaldo para cientos de personas que enfrentan el cáncer en Campeche. Actualmente, atiende a 350 personas entre pacientes y familiares, una cifra superior a la registrada en años anteriores y que refleja el incremento en la demanda de apoyo para quienes padecen esta enfermedad, incluso desde edades tempranas.

Olivia Madrigal Rico, presidenta del patronato de la institución, aclaró que no dispone de estadísticas generales para precisar cuántos casos nuevos de cáncer existen en el Estado; sin embargo, aseguró que, desde la experiencia del albergue, la llegada de pacientes va en aumento, tanto de mujeres con cáncer de mama como de personas afectadas por otros tipos de tumores. Esta situación mantiene activa a la institución en la búsqueda de recursos para continuar brindando asistencia.

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La atención incluye a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que necesitan permanecer cerca del Centro Estatal de Oncología (CEO) mientras reciben sus tratamientos. Algunas personas se hospedan durante meses e incluso se han registrado estancias de hasta un año. Durante ese tiempo, “Una Caricia Humana” proporciona alojamiento, alimentación, medicamentos menores, transporte y otros apoyos necesarios para que los pacientes puedan continuar con su atención médica.

Actualmente, seis mujeres con cáncer de mama forman parte del grupo de huéspedes que reciben ayuda. Su estancia es intermitente, pues entran y salen del albergue de acuerdo con sus citas y tratamientos en el CEO. Madrigal Rico destacó que la demanda no se limita a este padecimiento, sino que comprende distintos tipos de cáncer y grupos de edad.

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En medio de este panorama, la directiva de la institución informó que, en lo que va de 2026, se han registrado tres fallecimientos entre las personas hospedadas, una cifra que calificó como reducida y que no corresponde exclusivamente a pacientes con cáncer de mama. En contraste, resaltó los numerosos casos de recuperación satisfactoria, es decir, personas que concluyeron sus tratamientos y ahora regresan al hospital únicamente para revisiones y vigilancia médica.

Sobre la atención hospitalaria, aseguró que las personas alojadas en el albergue han recibido un trato cálido en el Centro Estatal de Oncología y que no le han manifestado quejas al respecto. Finalmente, llamó a las mujeres a fortalecer el autocuidado, realizarse mastografías y acudir a revisiones periódicas, pues insistió en que la detección oportuna puede marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer.