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Campeche / Sucesos

Hombre se desploma y muere frente a su casa en el barrio de San Román en Campeche

Una vecina reportó que el hombre se desplomó cuando caminaba hacia la entrada de su vivienda; paramédicos acudieron al sitio, pero solo confirmaron su fallecimiento.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de oct de 2026

1 min

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Moviliza a policías y paramédicos la muerte de un hombre en el barrio de San Román en Campeche
Moviliza a policías y paramédicos la muerte de un hombre en el barrio de San Román en Campeche / Dismar Herrera

Un hombre perdió la vida en la vía pública cuando se disponía a ingresar a su domicilio, ubicado en la calle 14 del barrio de San Román, en la ciudad de Campeche. El fallecimiento generó la movilización de paramédicos y elementos policiacos, luego de que una vecina reportara que la víctima se había desplomado.

Un hombre de 43 años movilizó a los cuerpos de emergencia en el malecón de Champotón.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre caminaba hacia la entrada de su vivienda cuando, por causas que no fueron precisadas, cayó repentinamente al suelo. Una vecina que presenció lo ocurrido dio aviso a sus familiares y solicitó apoyo a través del número de emergencias.

Minutos después, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, al valorar al hombre únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. Elementos policiacos también arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área.

El hombre fue detenido tras el aviso de los dueños de la vivienda

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Posteriormente, el acceso a la calle fue cerrado mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaba las diligencias correspondientes y procedía al levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, no se han precisado públicamente las causas del fallecimiento.

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