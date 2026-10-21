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Campeche / Sucesos

Conductora intenta esquivar baches y motociclista termina chocando contra su auto en Campeche

Un motociclista terminó con golpes tras chocar contra un automóvil en San Francisco, Campeche, luego de que una conductora aparentemente intentara esquivar unos baches en la avenida.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de oct de 2026

1 min

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Percance vial en avenida Miguel Alemán deja a motociclista lesionado en San Francisco
Percance vial en avenida Miguel Alemán deja a motociclista lesionado en San Francisco / Dismar Herrera

Con golpes menores en brazos y piernas terminó el conductor de una motocicleta luego de impactarse contra el costado izquierdo de un automóvil conducido por una distraída conductora en el barrio de San Francisco.

El sospechoso fue detenido después de atrincherarse en una vivienda

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel Alemán, en el cruce con la calle Mariano Escobedo, cuando la conductora del vehículo aparentemente intentó esquivar unos baches sobre la avenida, lo que habría ocasionado que el motociclista terminara chocando contra la unidad.

Tras el impacto, ambos conductores permanecieron en el lugar durante varios minutos, en espera de la llegada de los agentes de la Policía Estatal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

A pesar del percance, el motociclista únicamente presentó golpes menores en brazos y piernas, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

JGH

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