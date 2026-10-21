Conductora intenta esquivar baches y motociclista termina chocando contra su auto en Campeche

Con golpes menores en brazos y piernas terminó el conductor de una motocicleta luego de impactarse contra el costado izquierdo de un automóvil conducido por una distraída conductora en el barrio de San Francisco.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel Alemán, en el cruce con la calle Mariano Escobedo, cuando la conductora del vehículo aparentemente intentó esquivar unos baches sobre la avenida, lo que habría ocasionado que el motociclista terminara chocando contra la unidad.

Tras el impacto, ambos conductores permanecieron en el lugar durante varios minutos, en espera de la llegada de los agentes de la Policía Estatal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

A pesar del percance, el motociclista únicamente presentó golpes menores en brazos y piernas, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

JGH