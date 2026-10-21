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Campeche / Sucesos

Auto estacionado se incendia en Ciudad del Carmen y termina en pérdida total

Un automóvil compacto fue consumido por el fuego debido a un cortocircuito en la calle Ignacio Allende, Ciudad del Carmen. Bomberos sofocaron el incendio; no hay lesionados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de oct de 2026

1 min

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Un vehículo compacto se incendió por completo en la vía pública.
Un vehículo compacto se incendió por completo en la vía pública. / Israel Lozano

Un automóvil compacto fue consumido en su totalidad por el fuego en la calle Ignacio Allende, en Ciudad del Carmen, luego de que presuntamente un cortocircuito provocara el incendio mientras la unidad se encontraba estacionada.

El sospechoso fue detenido después de atrincherarse en una vivienda

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Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y agentes policiales, quienes se encargaron de atender la emergencia y asegurar la zona.

Los vulcanos trabajaron durante aproximadamente 35 minutos para combatir las llamas y lograr controlar el siniestro, donde a pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, ni por quemaduras ni por intoxicación con monóxido de carbono, sin embargo, el vehículo registró daños materiales totales.

JGH

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