Auto estacionado se incendia en Ciudad del Carmen y termina en pérdida total

Un automóvil compacto fue consumido en su totalidad por el fuego en la calle Ignacio Allende, en Ciudad del Carmen, luego de que presuntamente un cortocircuito provocara el incendio mientras la unidad se encontraba estacionada.

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Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y agentes policiales, quienes se encargaron de atender la emergencia y asegurar la zona.

Los vulcanos trabajaron durante aproximadamente 35 minutos para combatir las llamas y lograr controlar el siniestro, donde a pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, ni por quemaduras ni por intoxicación con monóxido de carbono, sin embargo, el vehículo registró daños materiales totales.

JGH