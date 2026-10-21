Persecución termina con un policía lesionado y un detenido en Cerro de la Eminencia de Campeche

Una persecución policiaca que inició en la avenida López Mateos y continuó por hasta el Cerro de la Eminencia, con un policía lesionado y un presunto ladrón detenido, luego de que el sujeto se atrincherara en una vivienda y atacara a los uniformados desde el techo.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes persiguieron al presunto delincuente en la colonia Prado luego de ser sorprendido robando por vecinos, quien durante su huida, tiró motos aparcadas para luego internarse a la colonia Vicente Guerrero continuar su escape hasta Cerro de la Eminencia.

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Al llegar a la calle Progreso, el individuo intentó evadir a las autoridades al refugiarse en una vivienda, quien lejos de entregarse, se atrincheró en el inmueble y comenzó a lanzar piedras contra los policías desde el techo, lesionando a uno de los uniformados.

Ante la agresión, varios elementos policiacos llegaron al lugar y desplegaron un operativo desde distintos puntos para someter al sujeto, quien finalmente fue bajado del techo y detenido.