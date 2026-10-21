Detienen a hombre tras ser sorprendido en un baño de mujeres en Campeche; asegura que entró por error

Un hombre fue sorprendido dentro del baño de mujeres del supermercado Soriana, anteriormente La Comer, ubicado sobre la avenida Central de la ciudad de Campeche, lo que provocó la intervención del personal de seguridad del establecimiento y posteriormente de elementos de la Policía Estatal.

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De acuerdo con los primeros reportes, una mujer descubrió al sujeto dentro de los sanitarios y solicitó ayuda a los vigilantes de la tienda, quienes, con apoyo de algunos ciudadanos, lo interceptaron para evitar que se retirara del lugar mientras llegaban los agentes policiacos.

Al ser cuestionado sobre su presencia en el baño de mujeres, el hombre aseguró que había ingresado por equivocación. Sin embargo, su explicación generó dudas entre las personas presentes, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, el sujeto fue entregado a elementos de la Policía Estatal y, según los reportes preliminares, trasladado ante el Ministerio Público, luego de que la mujer afectada manifestara su intención de presentar una denuncia. Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué conducta se le atribuye ni si se formalizó alguna denuncia.

JGH