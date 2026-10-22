Fuertes lluvias en Campeche arrastran 31 toneladas de basura a las calles y el sistema de drenaje

Un total de 31 toneladas de basura fueron retiradas de la vía pública y del sistema de drenaje de la ciudad de Campeche, como resultado de los operativos de limpieza y desazolve que realizó personal del Ayuntamiento durante y después de las precipitaciones registradas en los últimos días.

Durante el periodo de lluvias, el personal municipal mantuvo un operativo permanente en las zonas de la ciudad con mayor riesgo de acumulación de agua, con especial atención en los puntos considerados críticos por sus antecedentes de afectaciones durante las precipitaciones.

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De acuerdo con información brindada por la Directora de Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez, las brigadas efectuaron trabajos de limpieza y desazolve de alcantarillas para facilitar el flujo del agua pluvial y reducir los encharcamientos en las vialidades.

Una vez que concluyeron las precipitaciones, el Ayuntamiento puso en marcha el operativo general de limpieza para retirar los residuos que obstruían las rejillas, las bocas de tormenta y los canales de desagüe, las labores continuaron durante la mañana siguiente, con el objetivo de mantener despejada la infraestructura destinada al desfogue del agua.

El balance preliminar de estas acciones reportó el retiro de 31 toneladas de basura de calles y del sistema de drenaje. Los trabajos se concentraron en los espacios donde los desechos podían dificultar el paso del agua y contribuir a la formación de encharcamientos o inundaciones durante nuevos episodios de lluvia.

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Entre las zonas que registraron una disminución más tardía de los niveles de agua se encontró el área de Ah Kim Pech, donde las condiciones de pleamar, correspondientes al periodo de marea alta, influyeron en el tiempo que requirió el descenso del agua acumulada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, esta condición coincidió con las labores de atención a las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones. Por ello, Ah Kim Pech fue la última zona de la ciudad en la que descendieron los niveles de agua, en comparación con otros puntos atendidos por las brigadas.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades municipales recordaron que algunas vialidades de la capital campechana funcionan históricamente como “calles-canal”, debido a que reciben y conducen corrientes de agua procedentes de las zonas altas de la ciudad.