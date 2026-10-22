Catean por segunda ocasión una vivienda en Dzitbalché; detienen a dos personas

Un fuerte operativo se llevó a cabo en un domicilio particular donde, según vecinos, presuntamente se venden bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas en Dzitbalché.

Señalaron que los ocupantes ya se habían descarado, pues incluso se reúnen en el lugar para consumir bebidas alcohólicas con música a todo volumen, lo que no deja dormir a quienes viven cerca.

El predio fue cateado por segunda ocasión; sin embargo, las autoridades no dieron a conocer si hubo algún decomiso de sustancias ilegales. Lo único que se supo fue que dos personas fueron detenidas.

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El predio cateado se encuentra ubicado sobre la calle 14 por 19, en la zona conocida como la exestación de ferrocarriles, en esta ciudad de los cantares, donde se realizó este operativo sorpresa.

Los elementos federales llegaron de manera sorpresiva a bordo de vehículos particulares para intervenir en la vivienda, que, según se informó, habría sido cateada por segunda ocasión. Sin embargo, el propietario presuntamente ha hecho caso omiso a las recomendaciones de las autoridades.

Asimismo, vecinos han dado a conocer que hay otros predios cercanos donde, de igual forma, presuntamente se venden sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas, por lo que consideran necesario que las autoridades realicen operativos similares para frenar estas actividades, que, aseguran, están dañando la salud de muchos jóvenes que consumen dichas sustancias.

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Por ello, hicieron un llamado a las autoridades federales para que investiguen otros tres predios ubicados en la misma zona donde se realizó el operativo.

Este operativo ocasionó el cierre de casi una cuadra, por lo que varios vecinos que regresaban a sus viviendas tuvieron que esperar a que finalizara la intervención para poder llegar a sus domicilios. El operativo duró aproximadamente 45 minutos y dejó como saldo dos personas detenidas. Se espera que las autoridades den a conocer los resultados de esta intervención.