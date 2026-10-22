Ejecutan operativo sorpresa en el Cereso de Kobén en Campeche

Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina implementaron un operativo sorpresa en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, en el estado de Campeche, donde iniciaron una revisión de las galeras para detectar objetos prohibidos dentro de las instalaciones.

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Durante las inspecciones, los efectivos de las fuerzas armadas recorren las áreas del penal en busca de armas de fabricación casera, drogas, bebidas alcohólicas y otros artículos cuya posesión no está permitida para las personas privadas de la libertad.

El operativo se desarrolla como parte de las revisiones al interior del centro penitenciario, con el objetivo de localizar posibles objetos que representen un riesgo para la seguridad y el orden dentro de las instalaciones.

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Hasta el momento, autoridades estatales no han informado sobre el saldo de este operativo sorpresa en el penal de Kobén en Campeche.