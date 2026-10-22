Vecinos de Lerma reciben “agua color chocolate”; denuncian escasez, malos olores y falta de apoyo con pipas

A seis días de padecer escasez de agua, familias del poblado de Lerma reportan que el poco líquido que llega a sus hogares sale de las tuberías con un color similar al chocolate, situación que ha generado temor ante la posibilidad de que se registren brotes de enfermedades.

“Tenemos tres días que no nos llega el agua y la que nos llega está sucia y hasta con mal olor, lo que da miedo a que nos enfermemos en casa. Y no es la primera vez; todo el año nos la pasamos con problemas de falta de agua, y según las autoridades del Ayuntamiento de Campeche, el servicio iba a mejorar con la nueva tubería que nos instalaron, y no fue así”, manifestó Eduardo Romero, vecino del poblado.

Esto ocurre mientras el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) informó que continúan las fallas en el rebombeo del vital líquido, debido a las afectaciones que las recientes tormentas eléctricas ocasionaron al sistema eléctrico.

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Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado cuándo se restablecerá el servicio. La situación también afecta a habitantes del Centro Histórico de la capital campechana, quienes reportan que el agua llega con poca presión, insuficiente para llenar los tinacos instalados en los techos de sus viviendas.

En el caso del poblado de Lerma, los vecinos enfrentan un problema más delicado, pues el agua que reciben está sucia. Ante esta situación, muchas familias han optado por recolectar el líquido de las recientes lluvias que cae de sus techos para atender sus necesidades básicas de aseo personal.

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“Está grave esta situación, es el colmo que ahora nos estén dando agua sucia y que la mayor parte del día nos tengan sin el vital líquido. Nos estamos encontrando con el problema de no tener para bañarnos, para lavar platos y limpiar nuestras casas, y en mi caso, que trabajo como albañil, se han atrasado mis trabajos porque no hay agua para preparar la mezcla, y por eso comenzamos a usar la de las lluvias”, indicó José Cap, vecino del lugar.

Ante esta situación, ciudadanos de Lerma señalan que las autoridades del SMAPAC han tardado en enviar pipas de agua al poblado, donde las familias demandan el suministro del que, una vez más, carece el municipio.

“El agua nos llega sucia porque las autoridades dejaron de limpiar los tanques; ya ni siquiera la cloran, y todas las veces que nos dejó de llegar, tampoco quieren apoyar con las pipas”, añadió Efrén Tec, habitante del sector.