Pedro Ayala deja el Ayuntamiento de Palizada con una deuda de más de 16 mdp tras su renuncia

El ahora exalcalde de Palizada, Pedro Ayala Cámara, dejó una deuda superior a los 16 millones de pesos, entre pasivos y pagos derivados de resoluciones de demandas en proceso judicial, de acuerdo con los informes financieros del Ayuntamiento, con corte al 30 de junio del año en curso. La situación económica de la Comuna queda evidenciada tras su salida del cargo.

Según el estado analítico de la deuda y otros pasivos, aprobado por el Cabildo, el municipio reportó obligaciones financieras por 8 millones 341 mil 091 pesos. A esta cantidad se suman 8 millones 320 mil 411.78 pesos correspondientes a pasivos contingentes relacionados con resoluciones de demandas judiciales que deberá cubrir la administración municipal, conforme a los procedimientos correspondientes.

Noticia Destacada Fuertes lluvias en Campeche arrastran 31 toneladas de basura a las calles y el sistema de drenaje

Ambos conceptos están reconocidos en los informes firmados por el tesorero municipal, Omar Díaz Sánchez, y el síndico municipal, Candelario Cruz Peralta, documentos que fueron sometidos a consideración del Cabildo. Además, el estado de variación en la Hacienda Pública reporta un déficit de 12 millones 37 mil 515 pesos por rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, situación que también forma parte del panorama financiero de la Comuna paliceña.

Las cifras plantean interrogantes sobre el estado en que se entregó la administración municipal y el impacto que las obligaciones pendientes podrían tener en las finanzas de Palizada.

Durante la gestión de Ayala Cámara también surgieron señalamientos por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, falta de transparencia en la adjudicación de obras y despidos de trabajadores, aunque corresponde a las instancias competentes determinar posibles responsabilidades al exedil.

Noticia Destacada Desfile por el Mes de la Campechanidad 2026: estas calles cerrarán el viernes 23 de octubre

Cabe recordar que Ayala Cámara presentó su renuncia formal ante el Cabildo el lunes 19 de octubre, en medio de conflictos laborales y cuestionamientos sobre el manejo administrativo del Ayuntamiento. Tras su salida, los integrantes del cuerpo edilicio designaron a Ambrosio Gutiérrez Pérez como alcalde interino por un periodo de 30 días.

El nuevo edil, quien anteriormente se desempeñaba como síndico jurídico, tendrá que revisar la situación administrativa y financiera de la Comuna, así como dar seguimiento a las obligaciones pendientes y esclarecer el estado de las cuentas públicas.