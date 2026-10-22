Fuerte operativo de Fiscalía y Marina sorprende a vecinos de Belisario Domínguez, Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Marina se registró alrededor de las 14:00 horas de este jueves en la colonia Belisario Domínguez, donde las autoridades realizaron un cateo en una vivienda ubicada sobre la calle Becal, entre la avenida Belisario Domínguez.

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De acuerdo con los datos recabados, varias unidades oficiales arribaron al inmueble y los agentes ingresaron para cumplimentar una orden de cateo. Como parte del operativo, las autoridades acordonaron el perímetro de esquina a esquina, restringiendo el paso de peatones y vehículos para mantener despejada la zona y facilitar las diligencias.

La presencia de las corporaciones de seguridad llamó la atención de los vecinos, quienes observaron el despliegue de unidades y personal ministerial en los alrededores del domicilio intervenido.

El operativo se prolongó durante casi una hora, tiempo en el que los elementos permanecieron en el interior de la vivienda realizando las diligencias correspondientes. Posteriormente, las unidades oficiales se retiraron del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si durante el cateo hubo personas detenidas o si se aseguraron sustancias ilícitas, objetos relacionados con alguna investigación u otros indicios de interés para las autoridades.

El motivo de la intervención y los resultados del operativo permanecen sin esclarecerse públicamente, por lo que se espera que las autoridades competentes proporcionen información oficial sobre las diligencias realizadas en este sector de la ciudad.

JGH