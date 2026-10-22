Armas de fuego, detrás de 46 homicidios dolosos en Campeche durante 2026, según reporte del SESNSP

Tan solo en septiembre, la Fiscalía General del Estado de Campeche, Fgecam, abrió 327 carpetas de investigación por delitos del fuero común, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP.

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Entre los delitos que mayor impacto generan en la ciudadanía se encuentran los relacionados con la vida y la integridad corporal, rubro que acumula 672 carpetas de investigación en lo que va del año. En cuanto a los homicidios, el total asciende a 139 casos.

En particular, el homicidio doloso, que implica la intención de privar de la vida a otra persona, suma 64 víctimas. De estas muertes, 46 fueron provocadas con armas de fuego, 13 con armas blancas, cuatro con otros elementos y una con un objeto no especificado.

El homicidio culposo, en el que la privación de la vida ocurre sin intención, registra 53 casos. De estos, 52 corresponden a hechos de tránsito y uno quedó clasificado como no especificado.

Durante octubre, Ciudad del Carmen registró diversos hechos violentos, entre ellos ataques con armas de fuego que dejaron personas lesionadas y víctimas mortales. Los casos ocurrieron en distintas colonias de la ciudad y en diversas comunidades del municipio.

El 14 de octubre, un hombre conocido como El Chucky fue atacado a balazos en una tortillería de la colonia Renovación I, sobre la calle Puerto de Veracruz. La víctima fue trasladada a un hospital, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones, según los reportes del caso.

Ese mismo día, otro hombre resultó herido de bala en el pecho durante un incidente registrado en la colonia Tierra y Libertad. Las primeras versiones señalaron que la agresión pudo derivar de una riña. La víctima recibió atención médica, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes.

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El 12 de octubre, un hombre apodado El Gato fue asesinado a balazos en el acceso a un rancho cercano a Chekubul, sobre la carretera hacia Sabancuy. En este hecho, otras dos personas resultaron heridas. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El 3 de octubre se reportaron disparos contra una vivienda ubicada en la calle 53, entre las calles 38 y 38-A, en Ciudad del Carmen. De acuerdo con la información recabada en el lugar, se escucharon al menos siete detonaciones. El ataque no dejó personas lesionadas y el posible móvil no había sido confirmado oficialmente.

JGH