Detienen a dos hombres tras insultar a policías a las afueras de un bar en Calkiní

Dos sujetos que salían de conocido bar, al estar alcoholizados, tuvieron el valor de recordarles su 10 de mayo a los elementos de la policía municipal, quienes pasaban en el preciso momento en que estos dos compadres salían de dicho establecimiento. Ante las palabras obscenas que le dijeron a los elementos, estos se detuvieron, por lo que los sujetos, al ver a los gendarmes que se aproximaban, intentaron huir a bordo de una motocicleta, sin embargo no lo lograron, por lo que fueron esposados y trasladados a la cárcel por faltas administrativas y por faltarle el respeto a la autoridad.

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Los hechos ocurrieron a eso de las 23 horas, cuando estos sujetos salían del bar que ya estaban cerrando y al estar enojados debido a que los sacaron de conocido bar ubicado en la calle 20 entre 23 y 21 de la colonia centro, cerca de los bancos donde se encontraban estos sujetos completamente alcoholizados, por lo que tuvieron el valor de agredir verbalmente a los elementos policíacos, quienes simplemente pasaban por el lugar, sin embargo detuvieron su marcha para interrogar a estos dos sujetos.

Los sujetos intentaron darse a la fuga a bordo de una motocicleta cuando vieron que los elementos detuvieron su marcha y se bajaron de la unidad, sin embargo, al estar en completo estado de ebriedad, no lograron hacer que la motocicleta arrancara, por lo que se pusieron impertinentes y fueron detenidos y abordados en la unidad 0839, donde de igual forma subieron la motocicleta de estos sujetos, quienes pretendían conducir en estado inconveniente.

Ciudadanos mencionaron que es muy peligroso dicho bar, ya que está casi en pleno centro, por lo que sus horarios no están regulados, por lo que es urgente que las autoridades tomen medidas, ya que está en una avenida muy transitada, además de que hay dos bancos muy cerquita y es un riesgo para los clientes que llegan a los cajeros automáticos, además de que se corre el riesgo de que los parroquianos puedan ser atropellados.

JGH