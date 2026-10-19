Capturan en Calkiní a un perro que presentaba convulsiones y espuma en el hocico; temen que sea rabia

Personal de Protección Civil Municipal de Calkiní capturó a un perrito que fue reportado por vecinos de la colonia Siho tras presentar convulsiones y espuma en el hocico. El animal fue trasladado a un lugar seguro para su valoración, mientras se busca determinar la causa de su estado de salud.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el canino llevaba cerca de cuatro días deambulando por la zona y presentaba movimientos convulsivos y salivación excesiva.

Los vecinos señalaron que desconocían a su propietario y temían que pudiera ser agresivo o contagiar alguna enfermedad, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

Con precauciones, elementos de Protección Civil lograron capturar al animal y lo llevaron a un sitio seguro, con el fin de evitar que sufriera más daños y reducir riesgos para niñas, niños y personas adultas mayores.

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Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el perrito padecía rabia, intoxicación por veneno u otra enfermedad.

Los vecinos señalaron que el animal pudo haber sido envenenado, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada.

Los síntomas descritos, como convulsiones, salivación abundante y comportamiento inusual, pueden estar asociados con intoxicaciones, enfermedades neurológicas o rabia, por lo que se requiere una valoración veterinaria y, en su caso, pruebas de laboratorio para establecer el diagnóstico definitivo.

Vecinos de la colonia Siho pidieron se investigue si el perrito fue envenenado y que se identifique a los posibles responsables.

Incertidumbre y temor

La rabia es una enfermedad viral que se transmite principalmente por la saliva de animales infectados, generalmente a través de mordeduras o contacto con heridas abiertas. En animales puede manifestarse con cambios de conducta, agresividad, debilidad, dificultad para tragar, salivación excesiva, convulsiones y parálisis.

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Las autoridades sanitarias recomiendan no acercarse ni manipular animales desconocidos que presenten convulsiones, espuma en la boca o comportamientos extraños. Lo indicado es reportar el caso a las autoridades municipales o sanitarias y solicitar atención veterinaria, sin asumir que el animal tiene rabia.

También se exhorta a los dueños de mascotas a mantener al día la vacuna antirrábica de perros y gatos, así como a evitar que sus animales deambulen sin supervisión. La vacunación es una de las principales estrategias para prevenir la transmisión.

En caso de que una persona haya tenido contacto con saliva, sufrido una mordedura o arañazo de un animal sospechoso, debe lavar la zona con agua y jabón durante 15 minutos y acudir de inmediato a un centro de salud para recibir valoración.