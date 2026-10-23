Hallan dos armas cortas tiradas en la vía pública en la colonia Cumbres de Campeche

En la colonia Cumbres se registró un operativo policiaco luego del hallazgo de dos armas cortas que se encontraban tiradas sobre la vía pública, lo que movilizó a elementos de seguridad hasta la zona.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Cúspide, donde los agentes cerraron temporalmente el acceso a la vialidad para recuperar las dos armas, sin esperar la llegada de elementos ministeriales.

Tras el aseguramiento de las armas, no se reportaron personas detenidas ni sospechosos relacionados con el hallazgo, mientras que los elementos policiacos realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Hasta el momento, se desconoce la procedencia de las armas y las circunstancias en las que fueron abandonadas sobre la vía pública, por lo que queda pendiente conocer si las autoridades realizarán alguna investigación para esclarecer el hallazgo.

JGH