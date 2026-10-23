Síguenos

Última hora

Yucatán

Alertan por falsas ofertas de empleo de IMSS Bienestar en Yucatán

Campeche / Sucesos

Hallan dos armas cortas tiradas en la vía pública en la colonia Cumbres de Campeche

Dos armas cortas fueron halladas tiradas en la calle Cúspide, en la colonia Cumbres de la capital de Campeche. Policías acordonaron la zona y las aseguraron sin detenidos ni claridad sobre su origen.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un fuerte operativo policiaco se desplegó en la colonia Cumbres tras un hallazgo.
Un fuerte operativo policiaco se desplegó en la colonia Cumbres tras un hallazgo. / Dismar Herrera

En la colonia Cumbres se registró un operativo policiaco luego del hallazgo de dos armas cortas que se encontraban tiradas sobre la vía pública, lo que movilizó a elementos de seguridad hasta la zona.

Vecinos del barrio de la Ermita reportaron una motocicleta abandonada frente a un garaje.

Noticia Destacada

Encuentran motocicleta desvalijada en Campeche; Fiscalía investiga su procedencia

Los hechos ocurrieron sobre la calle Cúspide, donde los agentes cerraron temporalmente el acceso a la vialidad para recuperar las dos armas, sin esperar la llegada de elementos ministeriales.

Tras el aseguramiento de las armas, no se reportaron personas detenidas ni sospechosos relacionados con el hallazgo, mientras que los elementos policiacos realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Hasta el momento, se desconoce la procedencia de las armas y las circunstancias en las que fueron abandonadas sobre la vía pública, por lo que queda pendiente conocer si las autoridades realizarán alguna investigación para esclarecer el hallazgo.

JGH

Te puede interesar