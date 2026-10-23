Volquete derriba poste de Telmex en Champotón y lo deja recargado sobre una vivienda

Algunos moradores de la colonia Pozo del Gato manifestaron su preocupación ante el riesgo que representa un poste de madera de la empresa Telmex, el cual fue derribado accidentalmente por un camión de volteo.

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Según testimonios, el accidente ocurrió sobre la calle 34 A, entre 35 y 33, donde la pesada unidad realizaba una maniobra en reversa cuando terminó por impactar la estructura, cuyo peso quedó recargado sobre la fachada de un predio particular.

Tras un recorrido por la zona, se pudo corroborar que, pese a los daños visibles a la estructura, el incidente no ocasionó interrupciones en los servicios de telefonía e internet.

No obstante, los vecinos del sector señalaron que esta situación no elimina el peligro que representa mantener la estructura en esas condiciones por esta zona.

“Un volteo se echó de reversa y tumbó el poste, cuyo peso de la estructura quedó sobre la fachada de aquel predio particular”, explicó Maribel Barcenas Morales.

Ante este escenario, la informante expresó su preocupación por las posibles consecuencias que podría ocasionar el deterioro del poste si no se aplican los correctivos correspondientes oportunamente.

JGH