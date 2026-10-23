Menor se desmaya por temor a una inyección en Campeche y moviliza a cuerpos de emergencia

Una menor de edad sufrió una descompensación y se desmayó mientras recibía vacunas en la zona centro, situación que movilizó a elementos policiacos y paramédicos del Sector Salud, quienes acudieron para brindarle atención.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 10, entre 57 y 55, frente al parque principal, donde la menor se encontraba acompañada de uno de sus familiares cuando el miedo a la inyección le provocó la descompensación y perdió el conocimiento.

Ante la situación, su acompañante dio aviso al número de emergencias, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, Policía Turística y paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron a la menor y lograron estabilizarla.

Finalmente, la menor no ameritó traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar bajo el cuidado de su familiar.

JGH