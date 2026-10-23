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Menor se desmaya por temor a una inyección en Campeche y moviliza a cuerpos de emergencia

Una menor se desmayó mientras recibía vacunas en el Centro de Campeche, presuntamente por miedo a una inyección. Paramédicos la estabilizaron y no requirió hospitalización.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de oct de 2026

1 min

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Una menor de edad se desmayó al momento de recibir una vacuna en el centro de la ciudad.
Una menor de edad se desmayó al momento de recibir una vacuna en el centro de la ciudad. / Dismar Herrera

Una menor de edad sufrió una descompensación y se desmayó mientras recibía vacunas en la zona centro, situación que movilizó a elementos policiacos y paramédicos del Sector Salud, quienes acudieron para brindarle atención.

El cuerpo del joven fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense a las instalaciones de la Fiscalía en Champotón

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 10, entre 57 y 55, frente al parque principal, donde la menor se encontraba acompañada de uno de sus familiares cuando el miedo a la inyección le provocó la descompensación y perdió el conocimiento.

Ante la situación, su acompañante dio aviso al número de emergencias, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, Policía Turística y paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron a la menor y lograron estabilizarla.

Finalmente, la menor no ameritó traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar bajo el cuidado de su familiar.

JGH

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