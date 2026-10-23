Encuentran motocicleta desvalijada en Campeche; Fiscalía investiga su procedencia

En el barrio de la Ermita, vecinos reportaron una motocicleta abandonada que obstruía el acceso a un garaje, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades, cuya unidad se encontraba desvalijada y sin varias de sus piezas.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 10B, donde arribaron elementos de la Policía Estatal y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes inspeccionaron la motocicleta y confirmaron que carecía de diversos componentes.

Trascendió que presuntamente el vehículo habría sido robado y trasladado hasta esta zona, donde delincuentes lo desvalijaron antes de abandonarlo.

Sin embargo, al verificar sus datos, las autoridades confirmaron que no contaba con reporte activo de robo, por lo que no fue asegurado por agentes ministeriales.

Ante esta situación, elementos policiales se encargarían de trasladar la unidad a un depósito, donde permanecería bajo resguardo en espera de que sus propietarios acudan a reclamarla.

JGH