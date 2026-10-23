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Encuentran motocicleta desvalijada en Campeche; Fiscalía investiga su procedencia

Una motocicleta desvalijada fue localizada en el barrio de la Ermita, en la capital de Campeche, tras una denuncia vecinal. Autoridades confirmaron que no tenía reporte activo de robo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de oct de 2026

1 min

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Vecinos del barrio de la Ermita reportaron una motocicleta abandonada frente a un garaje.
Vecinos del barrio de la Ermita reportaron una motocicleta abandonada frente a un garaje. / Dismar Herrera

En el barrio de la Ermita, vecinos reportaron una motocicleta abandonada que obstruía el acceso a un garaje, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades, cuya unidad se encontraba desvalijada y sin varias de sus piezas.

Vecinos de Pozo del Gato expresaron temor por un poste de madera a punto de caer.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 10B, donde arribaron elementos de la Policía Estatal y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes inspeccionaron la motocicleta y confirmaron que carecía de diversos componentes.

Trascendió que presuntamente el vehículo habría sido robado y trasladado hasta esta zona, donde delincuentes lo desvalijaron antes de abandonarlo.

Sin embargo, al verificar sus datos, las autoridades confirmaron que no contaba con reporte activo de robo, por lo que no fue asegurado por agentes ministeriales.

Ante esta situación, elementos policiales se encargarían de trasladar la unidad a un depósito, donde permanecería bajo resguardo en espera de que sus propietarios acudan a reclamarla.

JGH

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