¿Hay riesgo para Campeche? Vigilan dos posibles ciclones en el Atlántico; uno alcanza 70% de desarrollo

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Seprocicam, mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Atlántico, una de las cuales presenta 70 por ciento de potencial ciclónico. Sin embargo, informó que ninguno de los sistemas representa actualmente un riesgo para Campeche.

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El primer sistema se localiza al noreste de Bermudas y presenta 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas y en siete días, mientras avanza hacia el norte-noreste.

Un segundo disturbio tropical se encuentra al sur-sureste de las islas de Cabo Verde, se desplaza hacia el oeste y mantiene 70 por ciento de potencial ciclónico tanto en 48 horas como durante los próximos siete días.

Seprocicam vigila dos zonas de baja presión en el Atlántico. / Especial

Pese a su desplazamiento, Seprocicam precisó que ninguno de los dos sistemas representa riesgo para el estado de Campeche. También pidió a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores.

Respecto a las condiciones meteorológicas, en Campeche se esperan temperaturas calurosas, cielo de despejado a medio nublado y un incremento de nubosidad durante la tarde, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas puntuales y rachas fuertes de viento.

Estas condiciones serán ocasionadas por una circulación de alta presión extendida desde Bahamas hasta el Golfo de México y la Península de Yucatán, en interacción con la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe.

JGH