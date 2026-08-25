Dolly Parton deja una fortuna de 650 millones de dólares; ¿quién podría heredarla?

Durante este martes 25 de agosto, se confirmó el fallecimiento de Dolly Parton, una estrella del country que logró volverse un referente de la cultura popular en Estados Unidos. Sin embargo; tras confirmarse su deceso, muchas personas se han preguntado qué sucederá con la fortuna de 650 millones de dólares (MDD) que dejó atrás la artista.

La artista no tuvo hijos y su esposo, Carl Dean, murió en marzo de 2025. Esto ha dejado una gran incógnita sobre lo que pasará con el dinero que dejó la cantante, posicionándose en el centro de atención mediática internacional; sin embargo, Parton habría hecho una planificación patrimonial antes de fallecer.

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¿Qué pasará con la fortuna de 650 MDD que dejó Dolly Parton?

De acuerdo con una estimación actualizada de Celebrity Net Worth, Dolly Parton mantenía una fortuna de 650 MDD que se dividía en activos empresariales, regalías musicales y catálogo editorial. Al no tener hijos biológicos y tras el fallecimiento de Carl Dean tras casi 59 años juntos; el patrimonio de Parton será repartido de manera estratégica.

Aunque no se sabe a quién podría obtener la enorme fortuna de Dolly Parton, durante 2020 contó a Billboard que se encontraba trabajando con un abogado especializado en herencias con la finalidad de evitar que su familia se tuviera que disputar sus bienes y riqueza tras su muerte.

Familia de Dolly Parton solicitando donaciones a la fundación. / Captura de pantalla.

Se espera que una parte sustancial de su fortuna alimentará a Dollywood Foundation, su principal brazo benéfico. De hecho; tras confirmarse su fallecimiento, sus familiares solicitaron al público que no mandarán flores y en su lugar, se realizarán donaciones a la fundación de la cantante.

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