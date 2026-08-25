Nueva Beca para estudiantes de licenciatura o posgrado: ¿cómo obtener este estímulo económico? Pasos y requisitos

Para los estudiantes de excelencia de todo el país, que buscan alcanzar sus sueños académicos, se abrió la convocatoria Becas 2026 de la Fundación Telmex Telcel y el Instituto Carlos Slim de la Salud.

Estas becas están dirigidas para los estudiantes mexicanos de licenciatura, maestría y doctorado que se encuentran dentro del territorio nacional, y que destacan por su desempeño de excelencia en sus estudios.

La Fundación Telmex Telcel y el Instituto Carlos Slim de la Salud ofrecen hasta 5 mil becas en la convocatoria 2026, que se abrió este 24 de agosto y estará disponible hasta el próximo martes 29 de septiembre.

La Fundación Telmex Telcel ha otorgado 720 mil 619 becas en todo México, que han beneficiado a miles de jóvenes mexicanos para que puedan continuar sus estudios. Cabe destacar que deben mantener excelencia académica.

Para convertirse en uno de los beneficiarios de las becas que impulsa el Ingeniero Carlos Slim, a través de su fundación, el aspirante debe demostrar un compromiso a prueba de todo con sus estudios y el máximo nivel académico.

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-Excelencia académica: Es indispensable ser un alumno regular con un promedio general mínimo de 8.5, que deberá mantener durante todo el tiempo que conserve la beca.

-Historial impecable: No se aceptan candidaturas de estudiantes que tengan materias reprobadas o que cuenten con asignaturas marcadas como "No Presentó" (N.P.) en su historial.

-Nivel de estudios: Debe estar cursando desde el primero hasta el antepenúltimo periodo del nivel licenciatura, maestría o doctorado. Los alumnos en su último año no son elegibles.

-Renovación: Los beneficiarios deben refrendar semestralmente la beca, demostrando que mantienen el nivel académico exigido sin fallar en ninguna materia.

Los estudiantes beneficiados deberán acreditar el programa ASUME (Asociación de Superación por México) durante su primer año con la beca. Esto busca fomentar el desarrollo humano y los valores, pilares fundamentales en la visión del Ingeniero Slim.