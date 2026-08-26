Yolanda Andrade manda mensaje en redes sociales desde el hospital: VIDEO

Hace poco, la conductora Yolanda Andrade decidió volver a las redes sociales, aunque anteriormente había compartido algunos momentos en el hospital, donde le hicieron algunos estudios y tratamientos para enfrentar su padecimiento de salud.

Ahora, por medio de un en vivo, la conductora se mostró muy recuperada y además, aprovechó para platicar con una gran amiga de ella, nos referimos a la cantante Thalía.

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Yolanda Andrade sorprende a sus seguidores al regresar a las redes sociales

Cabe mencionar que Yolanda Andrade, compartió que todo esto fue con motivo del cumpleaños de la famosa, quien este día miércoles 26 de agosto, se encuentra cumpliendo 55 años de edad.

“Felicidades, Thalía, mi amada inmortal. Te amo”.

En la transmisión en vivo que hicieron, ambas estuvieron platicando sobre algunos temas, también revivieron los grandes momentos que vivieron juntas en su juventud y la amistad tan grande que han formado con el paso de los años.

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En el en vivo que realizó Yolanda Andrade, muchos de sus seguidores no dudaron en mostrarle apoyo ante la lucha constante que vive con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que ha mermado su salud en los últimos años y la ha alejado de los foros de grabación.

Recordemos que, fue durante el 2023, cuando la famosa fue diagnosticada con ELA, aunque se ha comenzado a especular que en los últimos años, su condición no ha mejorado.

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