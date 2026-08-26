Inundaciones en Nepal y Tíbet ya dejan al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Al menos 98 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas o sin contacto después de las violentas inundaciones repentinas que golpearon la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet, China.

De acuerdo con el balance oficial, 95 de las víctimas mortales se concentran en Nepal, mientras que autoridades chinas reportaron al menos tres fallecidos en el condado de Gyirong.

La emergencia ha afectado carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos y comunidades enteras, lo que ha complicado las labores de rescate.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas en Nepal?

La Oficina del Primer Ministro nepalí informó que se desconoce el paradero de 484 turistas, de los cuales 391 son extranjeros y 93 nepalíes.

A ellos se suman 44 integrantes del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores vinculados con distintos proyectos hidroeléctricos.

Entre los turistas extranjeros sin localizar se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, India, Malasia, Reino Unido y Australia.

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¿Qué provocó las inundaciones?

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto ocurrido durante la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra.

Ese derrumbe habría bloqueado temporalmente el cauce de un río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua provocara una crecida repentina hacia Nepal.

La hipótesis todavía se encuentra bajo investigación.

China reporta 265 desaparecidos en Gyirong

Del lado chino, las autoridades informaron de tres muertos y 265 desaparecidos en el condado de Gyirong.

Por ahora no está claro si existe superposición entre las cifras reportadas por ambos países, ya que las autoridades chinas continúan verificando el número exacto de víctimas.

Rasuwa, una de las zonas más golpeadas

La riada afectó especialmente al distrito de Rasuwa, donde localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi resultaron golpeadas por la fuerza del agua.

El desastre dañó al menos 19 puentes y unos 40 kilómetros de carreteras, además de instalaciones hidroeléctricas y otros servicios.

El gobierno nepalí declaró las zonas afectadas como área de desastre durante tres meses y ordenó desplegar helicópteros militares y privados para apoyar las operaciones.

El Ejército ya logró rescatar a 114 personas en Rasuwa, mientras continúan las labores de búsqueda y atención a los damnificados.

GRAPHIC WARNING: This video contains sensitive footage that may disturb some viewers. A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal and ‌China's Tibet washed away villages while damaging roads, bridges and power projects in a region bordering Tibet, authorities… pic.twitter.com/risp0biV2w — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

Gobierno de Nepal promete apoyo a víctimas

El primer ministro Balendra Shah pidió paciencia y unidad a la población y aseguró que el Estado asumirá las tareas de rescate, atención médica, alimentación y alojamiento.

El gobierno también anunció atención médica gratuita para los heridos y trabajos prioritarios para restablecer carreteras, electricidad y telecomunicaciones en las zonas más afectadas.

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