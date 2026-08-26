Sismo de magnitud 5.1 sacude Bogotá y Bucaramanga; no reportan víctimas tras reciente terremoto en Colombia

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles varias zonas de Colombia, entre ellas Bogotá y Bucaramanga, sin que hasta el momento se reporten personas fallecidas o lesionadas.

El movimiento ocurrió a una profundidad de 149 kilómetros y tuvo como referencia el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una zona caracterizada por su elevada actividad sísmica.

En Bogotá y Bucaramanga, cientos de personas evacuaron edificios mientras sonaban sirenas, en medio del temor provocado por el recuerdo del terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 5.1 en Colombia?

El nuevo movimiento telúrico tuvo su epicentro en Los Santos, Santander, al noreste del país.

Debido a su profundidad, el sismo pudo sentirse en distintas ciudades sin que hasta ahora las autoridades hayan informado sobre daños graves.

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La población reaccionó con especial preocupación debido a que Colombia todavía se encuentra en proceso de atención y reconstrucción tras el terremoto de hace poco más de dos semanas.

Colombia sigue en reconstrucción tras terremoto de magnitud 7.4

El terremoto del 10 de agosto dejó más de 330 personas muertas y miles de edificaciones colapsadas o con daños estructurales, de acuerdo con el balance citado.

Las ciudades de Cali y Pereira figuran entre las más afectadas, con viviendas, edificios de departamentos, hoteles y escuelas dañados.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decretó una emergencia económica para atender los efectos del desastre.

Reconstrucción costará más de 9 mil 500 millones de dólares

Las autoridades colombianas estiman que la reconstrucción de las zonas afectadas requerirá alrededor de 9 mil 570 millones de dólares.

🔴AHORA



🇨🇴| REGISTRAN SISMO DE MAGNITUD 5.1 CON EPICENTRO EN SANTANDER, COLOMBIA 🌋🚨



El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el temblor ocurrió a las 11:45 A.M. con una profundidad de 149 km y epicentro en el municipio de Los Santos, percibiéndose con intensidad en… pic.twitter.com/vZqqVItBQS — News On Demand (@OnDemand_News) August 26, 2026

El país se encuentra actualmente en una etapa de atención a familias que perdieron sus viviendas y de recuperación de infraestructura.

Por ahora, el sismo de magnitud 5.1 de este miércoles no ha dejado víctimas reportadas, aunque las autoridades continúan con la revisión de posibles afectaciones.

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