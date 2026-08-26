“Ya no aguantamos”: habitantes de Pich amenazan con protestas por fallas de la CFE en Campeche

Habitantes de la Junta Municipal de Pich denunciaron ante la Comisión Federal de Electricidad la constante falla en el suministro de energía eléctrica que desde hace cuatro o cinco meses afecta a por lo menos la mitad de la localidad, situación que ha perjudicado a más de 600 personas y provocado daños en alimentos, medicamentos y aparatos electrodomésticos.

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Hugo Díaz, representante del comité ciudadano que da seguimiento a la problemática, acudió nuevamente este miércoles a las instalaciones de la paraestatal para exigir una respuesta. Explicó que desde hace casi dos meses comenzaron a entregar oficios y reclamos formales, sin que hasta ahora la empresa atendiera la situación. El problema, acusó, son las constantes variaciones en el voltaje, pues la energía eléctrica sube y baja durante prácticamente todo el día, todos los días, además de registrarse interrupciones. Aunque un primer oficio fue elaborado y firmado el 5 de julio por personal de la CFE en la zona, fue hasta el 14 de agosto cuando el documento fue sellado por la empresa en sus oficinas, con el compromiso de que el problema quedaría resuelto esta semana.

No obstante, los trabajadores no acudieron en las fechas acordadas, por lo que el representante regresó este miércoles para exigir el cumplimiento de los compromisos. Tras dos meses de gestiones, reportes y reclamos ciudadanos, la CFE finalmente cedió y aseguró que mañana acudirá personal técnico a Pich para realizar un reacomodo de los transformadores existentes, con el objetivo de balancear las líneas eléctricas.

Más de 600 personas padecen las variaciones de voltaje. / Alejandro Balan

Además, la empresa se comprometió a que el próximo lunes instalará un transformador nuevo, medida con la que pretende poner fin a las fallas que padecen los habitantes de la comunidad.

Díaz advirtió que la población ya ha tenido demasiada paciencia y confía en que los trabajos realmente se lleven a cabo, pues anteriormente se les han dado largas sin una solución definitiva. Subrayó que las variaciones de voltaje representan un riesgo para los aparatos eléctricos y afectan directamente las actividades cotidianas de las familias.

Entre las principales afectaciones, mencionó la imposibilidad de almacenar alimentos, además de los riesgos para medicamentos que requieren refrigeración. También señaló que adultos mayores y niños padecen las consecuencias de permanecer sin energía eléctrica en medio de las altas temperaturas.

El representante ciudadano advirtió que, si nuevamente incumple la CFE, los habitantes analizarán acciones de protesta, incluida la posibilidad de realizar movilizaciones, pues aseguró que la población ya no aguanta la situación, aunque dijo que primero esperarán a que la Comisión cumpla con el reacomodo de los transformadores y la instalación del nuevo equipo.

JGH