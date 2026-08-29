Encontronazo en semáforos de Ciudad del Carmen moviliza a autoridades

Un aparatoso encontronazo frontal entre una camioneta y una motocicleta particular se registró en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero, dejando como saldo daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Isla de Tris, justamente en el área de semáforos, donde colisionaron de frente ambas unidades.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una motocicleta de color gris, con placas de circulación 83B6A5 del estado de Campeche, avanzaba sobre la avenida Isla de Tris con dirección hacia el Rastro Municipal.

En sentido opuesto circulaba el conductor de una camioneta Kia de color gris, con placas DJH462C del estado de Campeche, quien se desplazaba desde el área del Rastro Municipal hacia la avenida 10 de Julio.

Por causas que deberán ser determinadas, ambas unidades terminaron encontrándose de frente en la zona de los semáforos, provocando un fuerte impacto que dejó daños materiales en los vehículos.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de los involucrados a un hospital.

Tras el accidente, los conductores permanecieron en el sitio y dialogaron para tratar de llegar a un acuerdo, mientras esperaban la llegada de sus respectivas compañías aseguradoras para determinar la responsabilidad y cubrir los daños ocasionados.

Una vez que los involucrados llegaron a un acuerdo, las unidades fueron orilladas para liberar la vialidad y permitir que el tránsito vehicular continuara con normalidad.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en las que ocurrió esta colisión.

JGH