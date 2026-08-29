Intento de robo a taquería desata persecución y detención de una pareja en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización policiaca se registró durante la mañana de este sábado en calles de la colonia Playón, luego de que vecinos y propietarios de una taquería retuvieran a dos personas, un hombre y una mujer, a quienes señalaron por presuntamente intentar sustraer objetos del establecimiento.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Ampliación de la 47, entre las calles 68 y 66, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar, una pareja arribó a bordo de una motoneta Italika, con placa de circulación 61B5A5 del estado de Campeche.

La motoneta utilizada por la pareja quedó asegurada por las autoridades para las investigaciones correspondientes. / Israel Lozano

Testigos señalaron que ambos permanecieron durante algunos minutos frente a una taquería, donde presuntamente comenzaron a realizarse señas entre sí y observar de manera sospechosa los alrededores. Posteriormente, el hombre habría ingresado por debajo de una camioneta propiedad del establecimiento, aparentemente con la intención de sustraer algún objeto.

La situación fue detectada por los propietarios del negocio, quienes salieron para confrontar a las personas. Ante ello, el hombre emprendió la huida corriendo, pero fue perseguido por vecinos y alcanzado una cuadra más adelante.

De acuerdo con los reportes, el sujeto fue sometido por varias personas, quienes lo habrían golpeado antes de la llegada de los elementos de la Policía Municipal. Posteriormente, paramédicos acudieron para valorarlo y fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia, en calidad de detenido, para recibir atención médica y posteriormente continuar con el procedimiento correspondiente.

Mientras tanto, en otro punto de la zona, elementos policiacos localizaron y aseguraron a la mujer que presuntamente lo acompañaba. La joven también fue señalada por los involucrados como posible participante en el intento de robo.

Ambas personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades, mientras que la motoneta en la que se desplazaban también fue asegurada como parte de las diligencias.

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La movilización y la presencia de varias unidades policiacas, así como de una ambulancia, generaron expectación entre vecinos y comerciantes de este sector de la colonia Playón.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer si existen elementos suficientes para acreditar su probable participación en los hechos

JGH