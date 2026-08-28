Mujer resulta lesionada al ser impactada por camioneta en cruce de Quintana Roo y Laguna de Bacalar

Una mujer resultó con lesiones la noche de este día, luego de ser impactada por una camioneta cerrada mientras transitaba por el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo y Laguna de Bacalar, hecho que motivó la solicitud inmediata de una unidad médica para atender a la afectada.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró cuando el conductor de la camioneta, de color rojo, presuntamente no respetó el alto ubicado en dicho cruce, lo que derivó en el impacto contra la mujer, quien se encontraba en ese momento en el área de la vialidad.

Como consecuencia del golpe, la afectada presentó lesiones que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no comprometen su vida ni revisten mayor gravedad.

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Al lugar de los hechos arribaron paramédicos para brindar la atención prehospitalaria correspondiente a la mujer lesionada, mientras que elementos de la dirección de Tránsito Municipal se hicieron presentes para acordonar la zona y dar inicio a las diligencias periciales que permitan reconstruir la mecánica del accidente y determinar al probable responsable del hecho.

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