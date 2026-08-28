Personal de rescate de la Quinta Región Naval en Isla Mujeres rescató a dos personas en el mar

El personal de rescate de la Quinta Región Naval transbordó a dos personas que había rescatado la tripulación de un buque tanque a la deriva en alta mar, informó el alto mando.

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia informando que un buque tanque avistó y rescató a dos hombres que se encontraban flotando en el agua.

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Por lo anterior y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación perteneciente a la ENSAR Isla Mujeres, a fin de dirigirse al área señalada, encontrándose con mencionado buque aproximadamente a 28 kilómetros al este de Isla Mujeres.

Es importante mencionar que, citadas personas se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladadas hacia la Estación Naval de Puerto Juárez, donde se entregaron a las autoridades del Instituto Nacional de Migración a fin de llevar a cabo los trámites legales correspondientes.