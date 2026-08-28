Un lesionado con arma de fuego en Seybaplaya; es el comisario ejidal

Una persona del sexo masculino fue atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio en la colonia Tizimín, en Seybaplaya.

El hecho ocurrió la noche de este viernes, sobre la calle 16, entre 13 y 15 de la colonia antes referida.

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De acuerdo con reportes preliminares, la persona atacada fue identificada como Francisco Pacheco Uc, comisario ejidal de Seybaplaya.

Trascendió que habría recibido al menos seis impactos de bala, por sus agresores que huyeron del lugar de los hechos.

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La víctima recibió atención de emergencias por parte del SAMU de Seybaplaya y se lo llevaron al nosocomio local.

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