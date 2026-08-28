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Un lesionado con arma de fuego en Seybaplaya; es el comisario ejidal

La víctima recibió atención de emergencia y fue trasladada a un hospital.

Por Redacción Por Esto!

28 de ago de 2026

1 min

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Un lesionado con arma de fuego en Seybaplaya; es el comisario ejidal
Un lesionado con arma de fuego en Seybaplaya; es el comisario ejidal / Especial

Una persona del sexo masculino fue atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio en la colonia Tizimín, en Seybaplaya. 

El hecho ocurrió la noche de este viernes, sobre la calle 16, entre 13 y 15 de la colonia antes referida. 

Agentes de investigación ejecutaron un cateo en un predio de la localidad de Chekubul, municipio de Carmen.

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De acuerdo con reportes preliminares, la persona atacada fue identificada como Francisco Pacheco Uc, comisario ejidal de Seybaplaya.

Trascendió que habría recibido al menos seis impactos de bala, por sus agresores que huyeron del lugar de los hechos. 

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La víctima recibió atención de emergencias por parte del SAMU de Seybaplaya y se lo llevaron al nosocomio local.

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