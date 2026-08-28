Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Personal de rescate de la Quinta Región Naval en Isla Mujeres rescató a dos personas en el mar

Campeche

Comisario ejidal fue atacado con arma de fuego en la colonia Tizimín en Seybaplaya

De acuerdo con reportes preliminares, la persona atacada fue identificada como Francisco Pacheco Uc, comisario ejidal de Seybaplaya.

Por Jorge May

28 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Trascendió que habría recibido al menos seis impactos de bala.
Trascendió que habría recibido al menos seis impactos de bala. / Foto: Especial

Una persona del sexo masculino fue atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio en la colonia Tizimín, en Seybaplaya. El hecho ocurrió la noche de este viernes, sobre la calle 16, entre 13 y 15 de la colonia antes referida.

De acuerdo con reportes preliminares, la persona atacada fue identificada como Francisco Pacheco Uc, comisario ejidal de Seybaplaya.

Agentes de investigación ejecutaron un cateo en un predio de la localidad de Chekubul, municipio de Carmen.

Noticia Destacada

Cateo en Chekubul deja aseguramiento de armas largas, drogas y vehículos en Carmen

Trascendió que habría recibido al menos seis impactos de bala, por sus agresores que huyeron del lugar de los hechos. La víctima recibió atención de emergencias por parte del SAMU de Seybaplaya y lo trasladaron al nosocomio local.

Te puede interesar