NFL 2026: los partidos que no te puedes perder de la Semana 6 y cómo verlos en México

La NFL 2026 prepara una nueva jornada con enfrentamientos de alto voltaje, un partido internacional en Londres y un cierre de lunes por la noche que pondrá a prueba el invicto de San Francisco. La Semana 6 se disputará del jueves 15 al lunes 19 de octubre, con opciones para seguir los encuentros por televisión abierta y plataformas de streaming en México.

Uno de los choques que abrirá la actividad será Seahawks vs. Broncos, una reedición del Super Bowl XLVIII. Para el domingo, los aficionados podrán seguir el encuentro entre Texans y Jaguars desde el estadio de Wembley, en Londres, además de otros duelos que prometen emociones durante toda la jornada.

La cartelera dominical también incluye enfrentamientos como Steelers vs. Buccaneers, Chargers contra Chiefs y el esperado Cowboys frente a Packers, que cerrará la actividad del domingo. Estos partidos podrán verse mediante distintas señales, entre ellas FOX, ESPN y Canal 5.

El telón caerá el lunes 19 de octubre con Commanders vs. 49ers. San Francisco buscará sumar su sexta victoria consecutiva y conservar su condición de invicto frente a Washington, equipo que llega con una marca de un triunfo y tres derrotas.

NFL Semana 6: partidos, horarios y canales de transmisión

Todos los horarios corresponden al centro de México.

Jueves 15 de octubre

- Seahawks vs. Broncos | 18:15 horas | Empower Field at Mile High | FOX y FOX One.

Domingo 18 de octubre

Texans vs. Jaguars | 7:30 horas | Wembley Stadium, Londres | ESPN y Disney+.

Bears vs. Falcons | 11:00 horas | Mercedes-Benz Stadium | FOX y FOX One.

Ravens vs. Browns | 11:00 horas | Huntington Bank Field | FOX y FOX One.

Titans vs. Colts | 11:00 horas | Lucas Oil Stadium | NFL Game Pass.

Jets vs. Patriots | 11:00 horas | Gillette Stadium | NFL Game Pass.

Saints vs. Giants | 11:00 horas | MetLife Stadium | NFL Game Pass.

Panthers vs. Eagles | 11:00 horas | Lincoln Financial Field | NFL Game Pass.

Steelers vs. Buccaneers | 11:00 horas | Raymond James Stadium | Canal 5.

Cardinals vs. Rams | 14:05 horas | SoFi Stadium | FOX y FOX One.

Chargers vs. Chiefs | 14:25 horas | Arrowhead Stadium | Canal 5.

Bills vs. Raiders | 14:25 horas | Allegiant Stadium | FOX y FOX One.

Cowboys vs. Packers | 18:20 horas | Lambeau Field | ESPN y Disney+.

Lunes 19 de octubre

- Commanders vs. 49ers | 18:15 horas | Levi's Stadium | ESPN y Disney+.

¿Qué equipos descansan en la Semana 6 de la NFL?

La sexta fecha también tendrá una pausa para cuatro franquicias que aprovecharán el descanso para ajustar detalles antes de regresar a la competencia. Los equipos que no tendrán actividad este fin de semana son Bengals, Lions, Dolphins y Vikings, que buscarán recuperar energías para afrontar la siguiente parte de la temporada 2026 de la NFL.