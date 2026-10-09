Mike Ditka, el hombre que llevó a los Chicago Bears a la gloria del Super Bowl, muere a los 86 años

La NFL perdió a una de sus figuras más emblemáticas. Mike Ditka, histórico entrenador de los Chicago Bears y protagonista de una de las etapas más recordadas de la franquicia, falleció a los 86 años, informó su familia este viernes 9 de octubre de 2026.

Su legado quedó ligado al campeonato del Super Bowl XX, cuando condujo a Chicago a una contundente victoria sobre los New England Patriots. Además de su trayectoria como entrenador, Ditka hizo historia como jugador al convertirse en el primer ala cerrada en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, en 1988.

Mike Ditka llevó a los Chicago Bears a la gloria de la NFL

El momento más destacado de su carrera como entrenador llegó con los Chicago Bears de 1985, un equipo reconocido por su extraordinaria defensa y su dominio durante aquella temporada. Bajo el mando de Ditka, la franquicia consiguió una marca de 15 victorias y una derrota en la campaña regular.

El conjunto de Chicago confirmó su superioridad en el Super Bowl XX, disputado en enero de 1986, al vencer 46-10 a los New England Patriots. Aquel resultado consolidó a Ditka como uno de los entrenadores más importantes en la historia de los Bears.

Contratado en 1982 por George Halas, fundador de la franquicia y antiguo entrenador del propio Ditka, el técnico llevó al equipo a los playoffs en siete ocasiones durante sus 11 temporadas al frente. También disputó tres veces el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional.

Su estilo intenso y su carácter fuerte fueron parte de su identidad. Aunque tuvo diferencias con figuras de su equipo, como el quarterback Jim McMahon y el coordinador defensivo Buddy Ryan, su gestión quedó marcada por el título que devolvió a Chicago a la cima del futbol americano profesional.

Mike Ditka también hizo historia como jugador

Antes de convertirse en una figura desde la banda, Mike Ditka destacó como ala cerrada. Los Bears lo seleccionaron en el quinto puesto general del draft de 1961 y, durante su primera temporada, ganó el premio al Novato del Año.

En aquella campaña superó las mil yardas por recepción, una cifra que contribuyó a consolidar su reputación en una posición que entonces tenía un papel distinto al que desempeña en el futbol americano actual.

Ditka jugó seis temporadas con Chicago, dos con los Philadelphia Eagles y cuatro con los Dallas Cowboys. Con los Bears formó parte del equipo campeón de la NFL en 1963, mientras que con Dallas integró la plantilla que ganó el Super Bowl VI.

Su trayectoria individual alcanzó un reconocimiento histórico en 1988, cuando ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Fue el primer jugador de su posición en recibir esta distinción.

Su paso por los New Orleans Saints y la polémica con Ricky Williams

Después de su salida de Chicago al terminar la temporada de 1992, Ditka volvió a los banquillos en 1997 para dirigir a los New Orleans Saints. Sin embargo, no consiguió reproducir sus éxitos anteriores y cerró esa etapa con 15 victorias y 33 derrotas en tres temporadas.

Uno de los episodios más recordados de su gestión ocurrió en 1999, cuando los Saints realizaron un intercambio con Washington para obtener la quinta selección del draft y elegir al corredor Ricky Williams. La operación involucró ocho selecciones, incluidas dos de primera ronda.

La negociación generó una enorme atención mediática. Ditka y Williams protagonizaron una portada de ESPN The Magazine en la que aparecieron vestidos como novios, una imagen que se convirtió en uno de los momentos más llamativos de aquella etapa.

Pese a los resultados deportivos en Nueva Orleans, la popularidad del entrenador se mantuvo, especialmente en Chicago, donde se convirtió en una figura reconocida dentro y fuera del deporte.

La familia de Mike Ditka confirmó su fallecimiento

La familia anunció la muerte del exentrenador mediante un comunicado en el que expresó su tristeza y destacó la importancia que tuvo en sus vidas. Más allá de su reconocimiento como jugador y técnico, sus seres queridos lo recordaron como esposo, padre, abuelo y amigo.

Nacido el 18 de octubre de 1939 en Aliquippa, Pensilvania, Ditka sobresalió en futbol americano, baloncesto y béisbol durante sus años universitarios en la Universidad de Pittsburgh. Finalmente, eligió el futbol americano como carrera profesional.

Su vida también estuvo marcada por problemas de salud: sufrió dos infartos, uno de ellos en 1988 mientras dirigía a los Bears, y un derrame cerebral leve en 2012.