Semana 4 de la NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra dan la sorpresa y se imponen a los Bills de Josh Allen

Las Panteras de Carolina derrotaron por 32-26 a los Leones de Detroit en un partido emocionante de Sunday Night Football con el que cerraron la actividad dominical de la Semana 4 en la NFL.

Mañana en el Monday Night Football, los Santos de Nueva Orleans y los Halcones de Atlanta serán los encargados de culminar las acciones de la cuarta jornada en un compromiso que se jugará en el Caesars Superdome.

La sorpresa de la Semana 4 fue la victoria que consiguieron los Patriotas de Nueva Inglaterra al derrotar por 29-26 a los Bills de Búfalo, que ante su afición perdieron el invicto.

Con este resultado, los Bills de Josh Allen y compañía siguen de líderes de la división Este de la Conferencia Americana, seguidos de los Patriotas (2-2), Jets de Nueva York (1-3) y los Delfines de Miami que no han podido ganar en lo que va de la temporada (0-4).

Tras los partidos de la Semana 4, solo quedan tres equipos que pueden seguir presumiendo récord perfecto: los Jefes de Kansas City, los 49's de San Francisco y los Vikingos de Minnesota, todos con marca de 4-0.

En la división Norte de la Conferencia Nacional, en donde se encuentran en la cima los Vikingos, los Osos de Chicago escalaron posiciones y le siguen de cerca a su rival tras conseguir una contundente victoria 23-12 sobre los Jets de Nueva York.

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A pesar de que Caleb Williams sigue en la lista de lesionados y que en la Semana 3 Chicago utilizó a su tercer QB, los Osos comandados por Ben Johnson han sabido ganar.

Los Vaqueros de Dallas, uno de los equipos favoritos de la afición mexicana, lograron derrotar por 34-30 a los Texanos de Houston equipo que también desconoce por completo lo que es ganar en la actual temporada.

Estos son todos los resultados de la Semana 4 de la NFL:

-Pittsburgh 24-27 Cleveland

-Indianápolis 30-13 Washington

-Baltimore 24-18 Tennessee

-Nueva Inglaterra 29-26 Búfalo

-Nueva York 12-23 Chicago

-Jacksonville 22-17 Cincinnati

-Dallas 34-30 Houston

-Arizona 24-36 Nueva York

-Los Ángeles 24-20 Filadelfia

-Green Bay 17-14 Tampa Bay

-Miami 10-15 Minnesota

-Kansas City 30-27 Las Vegas

-San Diego 23-30 Seattle

-Denver 14-24 San Francisco

-Detroit 26-32 Carolina