49ers vs. Vikings en México: NFL registra demanda histórica de boletos

El regreso de la NFL a México ya genera cifras importantes antes de que se dispute el primer partido. El encuentro entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para el 22 de noviembre en el Estadio Banorte de Ciudad de México, despertó el interés de cientos de miles de aficionados.

De acuerdo con datos difundidos por Ticketmaster México, alrededor de 834 mil personas ingresaron a la fila virtual para intentar comprar entradas. Considerando un promedio de 2.6 boletos por comprador, la demanda potencial llegó a aproximadamente 2.2 millones de localidades, una cantidad muy superior al aforo disponible en el inmueble.

La magnitud del interés también puede dimensionarse con una curiosa comparación realizada por la boletera. Si todos los aficionados que participaron en la fila virtual hubieran formado una fila física, esta habría alcanzado cerca de 456 mil yardas, equivalentes a recorrer unas 3 mil 800 veces un campo de futbol americano de una zona de anotación a otra.

Con esa misma estimación, habría sido necesario realizar 27 partidos de la NFL en el estadio para recibir a todas las personas que buscaron adquirir una entrada. Las cifras reflejan el interés que mantiene el futbol americano profesional entre los aficionados mexicanos.

Aficionados viajarán desde otros lugares

El partido en México también provocará movimiento de aficionados procedentes de distintas ciudades y países. Según los datos reportados, 45% de los compradores viajará a Ciudad de México para presenciar el encuentro.

Además, 14% de los compradores llegará desde el extranjero. La demanda incluyó aficionados de 60 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Eslovaquia y Francia, lo que muestra el alcance internacional que tendrá el regreso de la liga al país.

Por edades, el interés también se concentra entre los seguidores más jóvenes: 51% de los compradores tiene menos de 35 años, de acuerdo con las cifras difundidas sobre la venta de entradas.

¿Cuándo será el 49ers vs. Vikings en México?

La venta general de boletos para la NFL comenzó el 22 de septiembre, después de las preventas realizadas los días 14 y 17 del mismo mes. El partido entre 49ers y Vikings se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

El encuentro representará el sexto partido de temporada regular de la NFL en México y marcará el regreso de la liga al país después de la última visita registrada en 2022. Además, será el primer Sunday Night Football que se dispute fuera de Estados Unidos.

México, una sede histórica para la NFL

La relación entre NFL y México comenzó con un momento histórico en 2005, cuando el Estadio Azteca recibió el primer partido de temporada regular de la liga fuera de Estados Unidos. Aquel encuentro registró una asistencia de 103 mil 467 espectadores.

Posteriormente, México volvió a recibir partidos de temporada regular en 2016, 2017, 2019 y 2022. La liga también confirmó un acuerdo para mantener encuentros en Ciudad de México entre 2026 y 2028.

La presencia de la NFL en México se remonta además a 1998, cuando la liga estableció una oficina en el país. De acuerdo con cifras de la propia organización, México cuenta con alrededor de 40 millones de aficionados al futbol americano, lo que representa la mayor base de seguidores de la NFL fuera de Estados Unidos.