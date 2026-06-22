¿Quién es Vozinha? El portero de Cabo Verde que se convirtió en la sensación del Mundial 2026

Mientras las grandes potencias concentran la atención en la Copa del Mundo 2026, una de las historias más sorprendentes del torneo tiene como protagonista a Vozinha, el experimentado portero de Cabo Verde que, con 40 años de edad, se ha convertido en uno de los jugadores más populares del Mundial 2026 gracias a sus actuaciones bajo los tres postes.

¿Quién es Vozinha?

Detrás del apodo se encuentra Josimar José Évora Dias, guardameta que ha defendido la portería caboverdiana durante años y que hoy es considerado un símbolo nacional. Su sobrenombre nació en la infancia, debido a la estrecha relación que mantenía con su abuela, quien fue una figura fundamental en su crecimiento mientras sus padres trabajaban fuera de casa.

La historia familiar de Vozinha, Cabo Verde y su abuela terminó marcando la identidad del futbolista que hoy inspira a toda una generación.

El homenaje a una leyenda brasileña

Su nombre de pila también tiene una historia especial. Josimar fue bautizado en honor a Josimar Higino Pereira, el recordado lateral de Brasil que brilló en el Mundial de 1986.

Décadas después, el exjugador brasileño conoció la historia y expresó su emoción al saber que un futbolista africano llevaba su nombre como homenaje. Incluso, familiares de Vozinha revelaron que otra opción para nombrarlo era "Van Damme", aunque finalmente ganó la inspiración futbolera.

De las calles de Mindelo a la élite internacional

Criado en la isla de São Vicente, el arquero inició su carrera en el club Mindelense, donde logró conquistar el campeonato nacional en 2011.

Su rendimiento le abrió las puertas del futbol europeo, pasando por equipos de Portugal y Chipre, experiencias que fortalecieron su carrera y le permitieron consolidarse como uno de los referentes históricos de la selección caboverdiana.

El muro que frenó a España

La actuación que terminó de convertirlo en fenómeno mundial llegó durante el empate frente a la selección de España.

A sus 40 años, Vozinha, el Mundial 2026 y la selección de Cabo Verde protagonizaron una de las mayores sorpresas del torneo. Sus intervenciones evitaron la caída ante uno de los favoritos al título y lo colocaron entre los jugadores más comentados de la competencia.

Su rendimiento fue tan destacado que multiplicó su popularidad en redes sociales, pasando de una comunidad relativamente modesta a convertirse en una de las figuras virales del campeonato.

Un ídolo dentro y fuera de la cancha

Más allá de sus atajadas, Vozinha también ha ganado reconocimiento por su compromiso social. En uno de sus contratos de patrocinio incluyó la entrega de decenas de guantes para jóvenes futbolistas del archipiélago, buscando impulsar a futuras generaciones.

Para muchos niños de Cabo Verde, Vozinha y el futbol representan la prueba de que es posible alcanzar escenarios internacionales sin importar el tamaño del país de origen.

Su sueño sigue siendo Brasil

A pesar de la fama que ha conseguido en el Mundial, el guardameta mantiene una ilusión pendiente: jugar profesionalmente en Brasil.

Además de admirar el futbol brasileño, Vozinha es seguidor de la música y las telenovelas del país sudamericano. Incluso, la cantante Ivete Sangalo le envió una invitación para asistir a uno de sus conciertos tras conocer su historia.

Mientras Cabo Verde continúa escribiendo páginas inéditas en la Copa del Mundo, Vozinha ya aseguró un lugar entre los personajes más entrañables e inspiradores del Mundial 2026. Para millones de aficionados, su historia demuestra que los sueños no tienen fecha de caducidad.