Brian Gutiérrez habría pedido salir de Chivas por diferencias con Gabriel Milito

La tranquilidad en Chivas volvió a ponerse en duda después de que surgiera información sobre una posible salida de Brian Gutiérrez, quien presuntamente habría solicitado al club facilitar su transferencia ante una relación complicada con el técnico Gabriel Milito.

De acuerdo con el periodista Raoul “Pollo” Ortiz, el mediocampista mexicano tendría la intención de buscar un nuevo desafío en su carrera y una propuesta proveniente del futbol europeo podría llegar en los próximos días para analizar su futuro.

La situación ocurre en un momento de movimientos importantes dentro del plantel rojiblanco, donde varios jugadores han despertado interés internacional después de sus actuaciones recientes.

Brian Gutiérrez perdió protagonismo con Milito

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo del Guadalajara, Brian Gutiérrez no ha logrado consolidarse como titular indiscutible en el equipo.

A pesar de esa situación, el futbolista de 23 años recibió la confianza de la Selección Mexicana y formó parte de la convocatoria para el Mundial 2026, donde incluso fue titular en los encuentros frente a Sudáfrica y Corea del Sur.

Su participación con el combinado nacional aumentó el interés alrededor de su figura, por lo que distintos equipos estarían siguiendo su situación con el objetivo de incorporarlo.

Según la información difundida por Ortiz, la relación entre Gutiérrez y Milito no atraviesa su mejor momento, situación que habría influido en la decisión del jugador de buscar una salida del conjunto rojiblanco.

Red Bull aparece como posible destino

El periodista David Medrano informó que uno de los clubes pertenecientes al grupo Red Bull tendría interés en contratar al futbolista mexicano.

Aunque todavía no se conoce qué equipo estaría interesado, la organización cuenta con clubes en diferentes ligas internacionales como RB Leipzig de Alemania, RB Salzburg de Austria, New York Red Bulls de la MLS y Bragantino de Brasil.

De acuerdo con esta versión, un representante del grupo habría viajado a Guadalajara para reunirse con la directiva de Chivas y conocer las condiciones de una posible negociación.

Hasta el momento no existe una oferta oficial confirmada, pero el nombre de Brian Gutiérrez ya comienza a sonar dentro del mercado internacional.

Más jugadores de Chivas generan interés

El caso de Brian Gutiérrez no sería el único movimiento alrededor del Guadalajara en las últimas horas. El club también estaría cerca de concretar la salida de Armando “Hormiga” González, quien tendría como destino al Olympiacos de Grecia.

Además, el portero Raúl “Tala” Rangel habría despertado interés del Dínamo Zagreb de Croacia, según reportes del periodista Matteo Moretto, aunque por ahora no existiría una propuesta formal por el guardameta mexicano.

El movimiento alrededor del plantel rojiblanco refleja un mercado activo para sus futbolistas, especialmente aquellos que han tenido presencia con la Selección Mexicana o han mostrado proyección internacional.

Chivas deberá definir el futuro de Brian Gutiérrez

La directiva del Guadalajara tendrá que analizar si mantiene al mediocampista dentro del proyecto encabezado por Gabriel Milito o si abre la puerta a una negociación con algún club interesado.

Mientras llega una posible oferta formal desde Europa, el futuro de Brian Gutiérrez permanece en el aire y se convierte en uno de los temas principales dentro del entorno de Chivas.