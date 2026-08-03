Vozinha ya está en Santiago: el arquero de Cabo Verde será nuevo jugador de Colo-Colo

Después de varios días de espera, Vozinha finalmente aterrizó en Santiago de Chile para concretar su llegada a Colo-Colo. El arquero de Cabo Verde, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue recibido por cientos de aficionados que acudieron al aeropuerto para darle la bienvenida.

A su llegada, el guardameta de 40 años expresó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa y agradeció el respaldo que recibió durante los días en que su incorporación se retrasó por problemas relacionados con su visado.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme", comentó Vozinha, quien también aseguró sentirse orgulloso de integrarse a un club con la historia de Colo-Colo. Antes de abandonar el aeropuerto, prometió a los seguidores que pronto los verá en el Estadio Monumental.

El portero arribó procedente de Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde fue recibido por más de 300 aficionados que corearon su nombre y desplegaron banderas del club chileno, además de una enseña de Cabo Verde en homenaje a su trayectoria con la selección africana.

Así fue recibido Vozinha por la gente de su nuevo club Colo Colo en Chile.

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Tras saludar brevemente a la prensa y a los seguidores que lo esperaban, el futbolista abordó un vehículo del club para trasladarse al hotel de concentración. Su llegada había sufrido dos aplazamientos debido a los trámites migratorios y a asuntos personales que debía resolver antes de viajar.

Este lunes, Vozinha se someterá a los exámenes médicos previos a la firma de un contrato por seis meses, el cual contempla una opción de renovación hasta 2027. Si todo transcurre conforme a lo previsto, el martes realizará su primer entrenamiento con el plantel y posteriormente será presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto albo.

El arquero llega como agente libre tras concluir su etapa con el Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Además, fue incluido por la FIFA en el once ideal del Mundial 2026, elegido mediante la votación de los aficionados.

Primer encuentro entre Vozinha y nuestro presidente Aníbal Mosa 🤟🏻⚪️⚫️



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First meeting between Vozinha and our president, Aníbal Mosa.



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Primeiro encontro entre a Vozinha e o nosso presidente, Aníbal Mosa. pic.twitter.com/jkzGJmaQRn — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Su actuación en la Copa del Mundo elevó su reconocimiento internacional, especialmente por sus destacadas intervenciones en el empate sin goles frente a España, que posteriormente conquistó el título, y en el emocionante duelo contra Argentina, que terminó con una derrota de 3-2 en tiempo extra durante los dieciseisavos de final.

Aunque todavía no existe una fecha definida para su debut con Colo-Colo, el club ya trabaja en su integración al equipo. Además, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobó una modificación extraordinaria al reglamento para permitir que el guardameta utilice el nombre "Vozinha" en la espalda de su camiseta, un distintivo que lo hizo popular a nivel internacional durante el Mundial.